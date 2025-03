FedEx corta mais uma vez sua expectativa de lucro para 2025 e ações caem 4% no after hours

A FedEx mais uma vez reduziu suas expectativas de lucro para o ano fiscal de 2025, já que os lucros do terceiro trimestre fiscal ficaram um pouco abaixo das expectativas dos analistas nesta quinta-feira, 20.

A empresa anunciou que o lucro por ação do terceiro trimestre cresceu 17%, chegando a US$ 4,51, enquanto as vendas totalizaram US$ 22,2 bilhões, aumentando cerca de 2% em relação ao ano anterior. O consenso dos analistas consultados pela FactSet previa um lucro de US$ 4,56 por ação e uma receita de US$ 21,87 bilhões.

Para 2025, a empresa reduziu as expectativas para seu lucro por ação ajustado para entre US$ 19,00 e US$ 20,00, em comparação com a previsão anterior de US$ 20,00 a US$ 21,00 por ação.