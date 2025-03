Haddad: Certamente Brasil não será preservado, já que EUA estão em guerra com vários países

O ministro salientou que o governo aguarda o que o governo Trump pensa da relação com o Brasil. "Até agora nós sabemos muito pouco sobre o que se pretende", considerou, voltando a lembrar que os EUA têm uma relação superavitária com o Brasil. Haddad disse entender que haverá novidades nas próximas semanas em relação a uma visão mais de conjunto, mas que não vê grande ganho numa retaliação dos Estados Unidos em relação ao Brasil.

O chefe da Fazenda comentou também que, embora "forças políticas" estejam pedindo a intervenção dos EUA no Brasil, isso não deve prosperar. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, anunciou esta semana que pretende se desligar da Câmara e permanecer nos EUA e que não deve voltar ao País enquanto Alexandre de Moraes continuar como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Vamos deixar as semanas correrem, vamos aguardar para ver o fechamento desse entendimento, o que se põe na mesa de uma vez por todas, avaliar toda a pauta de importação e exportação, item por item, para quando nós formos para a mesa, a gente poder também apresentar as nossas reivindicações", afirmou.

Haddad comentou ainda que o presidente Lula não fala em retaliação em relação aos Estados Unidos. "Ele não fala em nada disso. Ele fala em reciprocidade", disse, em linha com uma apuração feita pelo Broadcast e registrada no Blog na semana passada. "O presidente Lula já se deu muito bem com presidentes republicanos. Tudo bem que nenhum com o perfil do atual presidente, mas ele não faz distinção entre partidos, ele tá negociando com o chefe", pontuou Haddad.

Assim que foi questionado sobre Trump, o ministro disse que não há ninguém interessado em saber o que ele pensa pessoalmente do republicano. "Sem prejuízo de uma avaliação pessoal, de uma pessoa com um comportamento que eu posso discutir em casa, numa mesa de bar, conversando com meus amigos, ninguém está interessado em saber o que eu penso a respeito dele pessoalmente. O que importa é a relação bilateral do Brasil com os Estados Unidos."