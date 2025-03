Haddad: relação entre Casa Civil e Fazenda é mais tensionada, com missões diferentes

Questionado sobre ter sido alvo de críticas feitas por outros políticos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva num período em que ele estava viajando, Haddad respondeu que ele não estava e nunca houve confirmação disso. "Não pensa você que eu também não tenho as minhas críticas, eu também faço críticas (sobre outras pessoas), às vezes, para o presidente da República. Eu falo, assim não dá, tem aquela coisa natural de governo, fala, assim não dá para trabalhar, porque o cara foi dar essa entrevista, atrapalhou o meu trabalho, o outro e vice-versa", disse.

Haddad afirmou que, na política, é preciso saber lidar com divergências. "A política é uma coisa que você está 100% exposto, o tempo todo exposto, com tarefas hercúleas pela frente e um ambiente de trabalho, de coordenação política que não é simples, porque é uma heterogeneidade ainda maior do que a que existe no PT, que já é grande", disse.