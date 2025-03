Ibovespa cai após subir 6 sessões, apesar de alta em NY, com investidores digerindo Fed e Copom

Carla Argenta explica que os mercados esperavam que o Fed trouxessem avaliação sobre os possíveis efeitos deletérios da política tarifária do governo dos EUA. Como não trouxe isso, o mercado leu o comunicado como mais leve. No entanto, acrescenta a economista da CM, as incertezas quanto aos impactos dessa política estão no radar.

Na quarta, antes do Comitê de Política Monetária (Copom), o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deixou o juro básico inalterado entre 4,25% e 4,50%. Chamou a atenção o fato de o presidente do Fed, Jerome Powell, ter voltado a usar o termo "transitório" para se referir ao aumento das expectativas da inflação nos Estados Unidos por conta das tarifas de Donald Trump.

Já em relação ao Copom, a taxa Selic foi elevada de 13,25% para 14,25% ao ano de forma unânime, em linha com a orientação futura, o chamado forward guidance. Contudo, o Banco Central indicou redução no ritmo de alta à frente.

Para Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria, o texto começou a preparar terreno para o final do ciclo e sinalizou um ritmo menor de aperto em maio, algo natural diante do estágio avançado do ajuste. "No entanto, deu pouca ênfase aos sinais de esfriamento da atividade e ao recuo do dólar, além de enfatizar o quadro inflacionário adverso", avalia o sócio da consultoria em nota.

Conforme a economista-chefe da Galapagos Capital, Tatiana Pinheiro, a decisão reforça a continuidade do ciclo de aperto monetário e mantém sua projeção de um aumento de 0,75 ponto porcentual da Selic no Copom em maio, levando a Selic para 15%.

Ainda segundo Tatiana, o comunicado do BC transmite uma mensagem prudente, reconhecendo a complexidade do cenário internacional, desancoragem adicional das expectativas de inflação, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho.