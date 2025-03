IGC eleva projeção da safra global de grãos de 2024/25 para 2,306 bilhões de t

O consumo global da oleaginosa foi reduzido em 1 milhão de t, para 409 milhões de t, de acordo com a estimativa. O IGC ainda manteve a previsão de estoque em 82 milhões de t. Em 2023/24, a produção foi estimada em 396 milhões de t, com consumo de 385 milhões de t e estoques de 73 milhões de t.

Quanto ao milho, o conselho aumentou sua estimativa de produção de 2024/25 em 1 milhão de t, para 1,217 bilhão de t. A projeção de consumo foi mantida em 1,238 bilhão de t, enquanto a de estoques caiu 1 milhões de t, para 274 milhões de t. Para 2023/24, a estimativa de produção é de 1,231 bilhão de t, com consumo de 1,228 bilhão de t e estoques de 296 milhões de t. A perspectiva de safra menor ante a temporada anterior se deve às expectativas de recuos na América do Sul.

Em relação ao trigo em 2024/25, o IGC aumentou em 2 milhões de toneladas sua projeção de produção, para 799 milhões de t. O consumo foi ampliado de 806 milhões de t para 807 milhões de t. Os estoques também foram ampliados em 1 milhão de t, para 265 milhões de t. Em 2023/24, a estimativa de produção ficou em 795 milhões de t, com consumo de 807 milhões de t e estoques de 273 milhões de t.

Estimativas para 2025/26

O IGC também divulgou sua primeira estimativa para a safra 2025/26, que é esperada para alcançar 2,368 bilhões de toneladas, volume 2,7% maior que o projetado para a safra atual. Na temporada, o consumo foi projetado em 2,367 bilhões de t, com estoques de 578 milhões de t.

A soja pode ter uma produção maior no próximo ano comercial, com 427 milhões de t, segundo as projeções do IGC. O consumo foi projetado em 426 milhões de t e os estoques em 83 milhões de t.