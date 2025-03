Novo Fiagro vai financiar pequenos agricultores de cacau em modelo blended finance

Um fundo de investimento blended finance - que mistura recursos de filantropia, de investidores do mercado financeiro e capital público - está sendo lançado nesta quinta-feira, 20, com a meta de chegar a R$ 1 bilhão até 2030. O propósito é financiar a agricultura familiar da cadeia do cacau.

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) Kawá é um projeto do Instituto Arapyaú, da Violet, da ONG Tabôa Fortalecimento Comunitário e da MOV Investimentos. "Com o Kawá, queremos ampliar a escala de impactos econômicos, sociais e ambientais positivos, atraindo investidores de maior porte para destravar modelos produtivos que façam uso sustentável do solo e gerem renda para quem mais precisa e quem conserva a floresta", afirma Vinicius Ahmar, gerente de bioeconomia do Instituto Arapyaú.

O fundo nasce com R$ 30 milhões e, segundo comunicado do instituto, o objetivo é beneficiar, na primeira fase, 1200 agricultores na Bahia e no Pará. "Esse valor é quase três vezes superior ao financiamento público (via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf) destinado à cultura do cacau no ano de 2023", diz o comunicado.