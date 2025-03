Oito dos 9 dirigentes do BC da Inglaterra votaram por manutenção de juro em 4,50%

Oito dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) votaram pela manutenção da taxa básica de juros em 4,50% nesta quinta-feira, 20, segundo comunicado do BoE. Única dissidente, Swati Dhingra defendeu novo corte do juro básico em 25 pontos-base, a 4,25%.

Ainda no comunicado, o BC britânico disse que sua política monetária precisa continuar restritiva "por tempo suficientemente longo".

Avaliou ainda que uma postura "gradual e cautelosa" em relação a futuros cortes de juros é "apropriada".