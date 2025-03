Ouribank firma parceria com plataforma chinesa de pagamentos XTransfer

Em nota, a Xtransfer afirma que fornece às empresas de comércio exterior soluções de pagamento mais rápidas e de baixo custo. A Xtransfer é considerada a plataforma número 1 do setor na China, com mais de 600 mil clientes empresariais.

"A parceria com o Ouribank representa um marco importante em nossa expansão nos mercados do Brasil e da América Latina. Esta colaboração não apenas impulsiona o crescimento global da XTransfer, mas também transforma a experiência comercial para as pequenas e médias empresas latino-americanas", disse, em nota, Bill Deng, fundador e diretor-executivo (CEO) da Xtransfer.

Segundo Bruno Luigi Foresti, diretor do Ouribank, a empresa atende, no segmento de câmbio, desde pequenos empreendedores até grandes corporações, além de instituições financeiras internacionais que oferecem serviço de pagamento no Brasil. "Com o Hub, estamos avançando no setor de tecnologia de pagamentos, entregando soluções que reduzem o atrito nas transações internacionais sem comprometer a tradição e expertise que construímos ao longo de mais de quatro décadas", explica.

Os valores da operação não foram informados, mas o comunicado diz que as duas partes trabalham juntas em serviços de pagamento e câmbio.

"Ao integrar a infraestrutura do Ouribank, a XTransfer agora pode fornecer aos clientes uma gama mais ampla de opções de pagamento e coleta de fundos locais. Empresas globais de comércio exterior com uma conta XTransfer agora podem receber pagamentos em reais de seus compradores brasileiros", destaca a nota, acrescentando ainda que os compradores no Brasil e na América Latina agora podem pagar fornecedores chineses e globais em reais via PIX.

A XTransfer possui ainda relacionamentos com plataformas de comércio eletrônico na América Latina. Para clientes de comércio eletrônico, a parceria da XTransfer com o Ouribank permitirá que os comerciantes recebam pagamentos do Brasil por meio da conta XTransfer, especialmente para clientes chineses, que podem facilmente transferir os fundos recebidos para suas contas domésticas.