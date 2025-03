Para dirigente do BCE, zona euro apresentará evoluções modestas no seu crescimento

O presidente do Banco Central de Portugal e membro do Banco Central Europeu (BCE), Mário Centeno, afirmou que a zona do euro continuará apresentando "evoluções modestas" em seu crescimento, em apresentação do Boletim Econômico de março, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 20.

Sobre as tarifas dos Estados Unidos contra a União Europeia (UE), Centeno destacou que o crescimento será prejudicado por elas e agravado pelas retaliações.

Segundo ele, as políticas tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, geram um cenário de "incerteza", mas não deve fazer com que os preços subam "significativamente" por conta da guerra comercial.