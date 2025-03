Aliado de Trump, senador Steve Daines visita China em meio a tensões comerciais

Antes da viagem, o gabinete de Daines disse que o senador estava em contato direto com a Casa Branca e que carregaria a bandeira "America First" (América em primeiro lugar) da agenda de Trump.

No passado, Daines trabalhou como executivo na China e serviu como intermediário durante o primeiro mandato de Trump, quando as tarifas também foram um assunto crucial das relações bilaterais. O senador é o primeiro membro do Congresso americano a visitar Pequim desde que Trump assumiu o cargo, em 20 de janeiro. Fonte: Associated Press.