ANP: indicação de blocos para 5º leilão da oferta permanente de concessão vai até 31/3

Até 12 de maio, as licitantes aptas a participar do leilão ainda poderão apresentar declarações de interesse e garantias de oferta para os setores divulgados.

Estão aptas a apresentar ofertas 31 empresas, a saber: Petrobras, Aguila Energia, Apoema, Atem, BP Energy, Chevron, as chinesas CNODC e CNOOC, Dillianz, Dimensional Engenharia, Ecopetrol, Energizzi, Equinor, ExxonMobil, Federal Energia, Fluxus Óleo, Gás & Energia, Grupo Ubuntu, Karoon, Mandacaru Energia, Newo Óleo e Gás, NTF Óleo e Gás, Origem Energia, Petroborn Óleo e Gás, Petrogal, PetroRecôncavo, QatarEnergy, Shell, Sinopec, TotalEnergies e Westlawn Energia.

As licitantes constantes da relação que não apresentem declaração de interesse poderão apresentar ofertas em consórcio com licitante que tenha declarado interesse no prazo do cronograma do ciclo, esclarece a ANP