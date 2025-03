Após governo 'arrumar a casa' na parte fiscal, projeto do IR visa a justiça social, diz Durigan

Durigan também destacou os indicadores econômicos do governo Lula, citando o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 e 2024, a queda da pobreza e os dados de emprego.

'Entrega maiúscula'

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda disse também que a aprovação da reforma tributária do consumo e da proposta que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês vai ser uma "entrega maiúscula" do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu não estou dizendo que isso resolve todos os problemas, mas são dois movimentos importantes", disse Durigan. "Se aprovada essa segunda parte, e eu tenho muita confiança que isso vai ser aprovado este ano pelo Congresso Nacional, a gente tem uma entrega maiúscula nesse terceiro mandato do presidente Lula, abrindo caminho para novas mexidas no futuro."

Tributação dos 'super-ricos'

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda afirmou ainda que a "escada" proposta para a tributação de "super-ricos", que vai compensar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, foi criada para evitar burlas ou planejamento tributário.