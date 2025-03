BC dos EUA registra prejuízo líquido de US$ 77,6 bilhões em 2024

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) registrou prejuízo operacional líquido de US$ 77,6 bilhões em 2024, de acordo com seu relatório financeiro anual divulgado nesta sexta-feira, 21. Este é o segundo ano consecutivo de perdas, após um déficit de US$ 114,3 bilhões em 2023.

Essas perdas não exigem que o Fed solicite dinheiro ao Departamento do Tesouro e não afetam as operações diárias do banco central. O Fed é autossuficiente e cobre suas despesas operacionais com a renda obtida em seus investimentos, enviando o excedente ao Tesouro. No entanto, com as taxas de juros mais altas, os pagamentos de juros sobre os depósitos que os bancos mantêm no Fed superaram a receita gerada por sua carteira de títulos.

Em 2024, o Fed pagou US$ 226,7 bilhões em despesas com juros, principalmente sobre os depósitos que os bancos mantêm no banco central, conhecidos como "reservas". O Fed pagou 4,4% de juros sobre cerca de US$ 3,4 trilhões em reservas bancárias, enquanto o rendimento médio de sua carteira de títulos foi de apenas 2,6%. O relatório também destacou que o Fed mantém um portfólio de US$ 6,8 trilhões em títulos. Essa discrepância entre os custos de juros e a receita gerada pelos ativos foi o principal motivo do prejuízo.