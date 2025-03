Bolsas da Europa recuam, com ações de viagem em queda após fechamento do Aeroporto de Londres

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/03/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, ampliando perdas de ontem, com o movimento negativo liderado por ações de viagem após o fechamento temporário do Aeroporto de Heathrow, em Londres.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,76%, a 548,76 pontos. Apenas o subíndice de viagens e lazer amargava queda de 2%.