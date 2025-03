China: PBoC sugere intensificar política monetária, com cortes de juros 'no momento apropriado'

O comitê de política monetária do banco central da China (PBoC) recomendou aumentar a intensidade de seus estímulos monetários, em reunião trimestral realizada na terça-feira (18). Em comunicado do encontro, divulgado nesta sexta-feira, 21, o PBoC se comprometeu a reduzir taxas de compulsório e de juros "no momento apropriado", de acordo com "a situação econômica e financeira nacional e internacional e com o funcionamento dos mercados financeiros".