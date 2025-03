Consignado privado começa nesta sexta-feira; entenda como solicitar o empréstimo

No total, o valor do empréstimo teve acréscimo de R$ 208,40, ou 20,8% em relação ao valor original.

Uma outra simulação foi feita, agora fora do consignado. Foi simulado pedido de empréstimo de R$ 1.000 a ser pago em 12 parcelas, o sistema de um banco particular informou que o valor total a ser cobrado seria de R$ 1.367,88, com uma taxa de 3,03% ao mês, além das parcelas do seguro de R$ 3,86.

Como o valor total neste banco particular ficou em 1.367,88, seria R$ 159,48 mais barato pelo Programa Crédito ao Trabalhador.

Confira o passo a passo de como solicitar o empréstimo consignado privado

- Acesse a CTPS Digital na sua loja de aplicativos para Android ou iOS;