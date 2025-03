Definindo relatores, projeto do IR pode ser aprovado no 1º semestre na Câmara, diz Durigan

"Acho que a gente definindo a relatoria no Congresso, vai ter um cenário de aprovação na Câmara até o meio do ano e de aprovação no Senado no começo do segundo semestre, podendo já organizar os sistemas, a comunicação para a população, organizar a declaração do imposto de renda do ano que vem com os informes para que a gente faça da maneira mais tranquila, bem informada para o público", afirmou Durigan.

Importância da compensação

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda classificou como irresponsabilidade fiscal a defesa da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês sem fonte de compensação. Ele se referia a parlamentares que se posicionaram contra a taxação de "super-ricos" para financiar a medida, como proposto pelo governo.

"Para fazer a justiça, eu preciso fazer ambas as partes da proposta, e eu gostaria muito de demover esse tipo de raciocínio por parte dos eminentes parlamentares em Brasília", disse Durigan. "A gente precisa avançar com as duas pernas da proposta."

Ele classificou a não tributação do "super-ricos" como uma "injustiça límpida", argumentando que quem tem alta renda é pouco tributado.

O secretário repetiu que a proposta do governo não visa aumentar a arrecadação, mas sim garantir justiça social. "Se a gente quer isso, é imperativo que a gente exija dos mais ricos, de pouco mais de 100 mil pessoas, que eles deem a sua contribuição mínima para o País", afirmou.