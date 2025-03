Dólar avança no dia a R$ 5,71 com exterior e fiscal, mas recua 0,45% na semana

Com máxima a R$ 5,7345 pela manhã, o dólar encerrou o dia em alta de 0,74%, cotado a R$ 5,7177. Apesar de ter subido na quinta e nesta sexta, a moeda fechou a semana com perdas de 0,45% - o que leva a desvalorização acumulada em março para 3,36%.

"Tivemos um movimento global de fortalecimento do dólar porque a imposição das tarifas recíprocas pelos EUA está para chegar agora no começo de abril e isso eleva a aversão ao risco", afirma o economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa. "Mas parte da alta do dólar é também pela questão fiscal. O orçamento passou com previsões mais otimistas de arrecadação para garantir o resultado primário."

Outro ponto que traz preocupação é a chamada reforma da renda, dada a desconfiança sobre as chances de aprovação no Congresso das medidas de compensação, com tributação maior para faixas de rendas mais elevadas.

Além disso, teme-se que a perda de arrecadação com a isenção de IR estimada pelo governo esteja subestimada. Nos cálculos da Warren Investimentos, por exemplo, a isenção trará uma renúncia de R$ 34 bilhões, acima da prevista pelo governo (R$ 25,8 bilhões).

Costa, da Monte Bravo, lembra medidas de aumento de impostos encontram resistência no Congresso, o que gera dúvida em torno das compensações à perda de receita com a isenção do IR. Ele destaca que já começou a circular a ideia de diminuir o gasto tributário (isenções e subsídios), em vez de cobrar imposto sobre dividendos acima de R$ 50 mil.

"Nos últimos meses, essa questão fiscal ficou mais adormecida, mas agora os ruídos voltaram. E isso traz um risco para o comportamento do real", afirma o economista.