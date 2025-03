Dólar sobe por cautela com tarifas de Trump e queda de commodities

No campo fiscal, o Congresso aprovou o projeto do orçamento deste ano, que segue à sanção presidencial. O texto reforça a percepção de irrealismo mais por causa das despesas que não entraram no cálculo do orçamento do que pelas que foram incluídas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a reforma da renda e garantiu a aprovação da taxação dos mais ricos para compensar a isenção do IR até R$ 5 mil até o fim do ano, desde que haja compensação.

O projeto de lei que prevê a isenção do IR tem medidas compensatórias superestimadas e custos da isenção subestimados, na avaliação da Warren Investimentos. A projeção do governo federal é de que a medida gere uma perda de R$ 25,8 bilhões em receitas, estimativa aquém da projetada pela Warren, de R$ 34 bilhões em renúncias.

No setor corporativo, a Cemig fechou o quarto trimestre de 2024 com uma alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebtida ajustado, de 1,3 vez. No trimestre anterior, o indicador estava em 0,89 vez.

Ja a CCR vai propor aos seus acionistas na próxima assembleia, marcada para 23 de abril, a troca de sua razão social e de sua marca, cujo novo nome será Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.

Na quinta-feira, 20, o dólar à vista subiu 0,49%, a R$ 5,6758, interrompendo sete baixas consecutivas (-3,49%), refletindo a valorização externa da divisa americana após o Federal Reserve manter juros inalterados nos EUA. Pouco antes das 10h desta sexta-feira, 21, o dólar à vista renovou a máxima intradia a R$ 5,7213 (+0,80%).