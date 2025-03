FecomercioSP: Índice de Estoques do comércio paulistano cai 1,5% em março ante fevereiro

Em março, 53,2% dos empresários declararam estar com estoques adequados, variação para baixo de 0,8 ponto porcentual em relação ao mês anterior e o menor patamar desde julho de 2021. Em contrapartida, o porcentual de empresas que relataram estar com os estoques inadequados acima - ou seja, com excesso de mercadorias nas prateleiras - avançou 1,5 ponto porcentual no mesmo período, atingindo 27,3%, o maior nível desde abril de 2023. Por fim, 19,2% dos empresários afirmaram ter estoques abaixo do adequado, a segunda queda seguida.

"Os resultados apurados pelo IE nas últimas edições indicam que as vendas deste início de ano estão abaixo do projetado pelos empresários, considerando o aumento do porcentual de empresários que declararam ter excesso de mercadoria nas prateleiras, o maior desde abril de 2023.

Desde o ano passado, a FecomercioSP vinha alertando os empresários sobre a gestão dos estoques considerando uma possível desaceleração das vendas em decorrência do cenário econômico marcado por alta das taxas de juros e inflação acima do teto da meta", pontuam os técnicos da FecomerciooSP. Segundo eles, essa previsão parece estar se confirmando - e preocupa já que estoque parado significa dinheiro parado, e pode ser prejudicial para a saúde financeira das empresas.

Queima de Estoques

O mercado de trabalho segue apresentando bons números, o que significa mais pessoas com capacidade de consumir. Nesse contexto, o varejo deve intensificar ações promocionais, de queima de estoque, principalmente dos itens com baixo giro, e reforçar o caixa para enfrentar um cenário potencialmente mais difícil nos próximos meses.

"De maneira geral, a FecomercioSP segue orientando as empresas a trabalharem com uma gestão de estoque eficiente, sempre calculado em relação ao giro do negócio - e, considerando o ciclo de alta da taxa Selic em curso, esse cuidado é fundamental. A Federação ainda mantém uma visão otimista para as vendas nesse 1º trimestre, considerando o mercado de trabalho aquecido. Mas o cenário para 2025 ainda é incerto, considerando as instabilidades na economia do país", alerta.