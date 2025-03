Gleisi, sobre Haddad: Tive posições, já passaram; temos que seguir em frente agora

Sobre a definição do relator do projeto de lei de isenção de Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, Gleisi disse que deve discutir perfil e nomes com líderes do governo na próxima segunda-feira, 24. Ela afirmou que ainda não conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para falar do assunto.