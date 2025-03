Haddad debate COP30, inovação e efeito das medidas do governo em reunião com setor privado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), debateram na manhã desta sexta-feira, 21, temas como COP30 no Brasil, Sustainable Business COP (SB COP) - grupo empresarial que vai levar as contribuições do setor privado à COP30 -, políticas de inovação, impacto das medidas de crédito e de corte de gastos do governo e a implementação da reforma tributária.

Haddad participou pela primeira vez de encontro com representantes da MEI, no escritório da CNI, em São Paulo.

Ao final da reunião, o ministro pediu aos empresários para elencar as principais necessidades e entraves do setor produtivo relativos às atividades de inovação. Assim, os principais pontos seriam encaminhados ao Ministério para trabalharem conjuntamente em uma agenda resolutiva.