Membro do Fed vê 'alto grau de incerteza' sobre o futuro e 'muitos cenários possíveis'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, destacou que a incerteza é o principal desafio para a política monetária atualmente. "Há um alto grau de incerteza sobre o que o futuro reserva" e que "muitos cenários podem se desenrolar, dependendo de políticas fiscais, comerciais e desenvolvimentos geopolíticos", afirmou.

Ele ainda mencionou que a "incerteza sobre políticas comerciais tem tornado difícil para empresas planejarem investimentos e contratações".

Apesar do cenário de incerteza, Williams destacou, durante evento, que a economia dos EUA entrou em 2025 com bases sólidas. "O crescimento do PIB e do emprego tem sido robusto, impulsionado por ganhos significativos na força de trabalho e na produtividade", disse. Ele também observou que o mercado de trabalho "deixou de ser uma fonte de pressão inflacionária".