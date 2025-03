Trump afirma que tarifas dos EUA são justas e serão recíprocas, 'na mesma moeda'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou que o dia 2 de abril será o "dia da liberação americana". Durante evento na Casa Branca para apresentação de novo caça das Forças Armadas, Trump defendeu medidas protecionistas e afirmou que as tarifas impostas pelos EUA são justas e recíprocas. "As tarifas são justas e elas serão recíprocas. O que outro país tarifar os EUA, será tarifado na mesma moeda", disse o presidente.

Trump também comentou sobre a União Europeia (UE), destacando que a redução de tarifas sobre automóveis é um passo positivo. No entanto, ele ressaltou que a UE tem sido "bem dura" nas negociações e que os EUA responderão na mesma moeda. "O que fizerem conosco, faremos com eles", declarou.

Ele ainda acrescentou que pode "conversar com a China" sobre as tarifas impostas sobre o país. "Vou conversar com o Xi Jinping."