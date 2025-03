Trump defende Musk e Hegseth desmente informação sobre reunião com CEO para discutir China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio a Elon Musk, CEO da Tesla, durante evento na Casa Branca em que criticou os ataques recentes a veículos da montadora. Trump afirmou que Musk está enfrentando "grandes desafios" ultimamente. "Musk está passando por muita coisa que estão fazendo com ele", disse o presidente, e sugeriu que há esforços para prejudicar o empresário.

Trump também alertou que aqueles que estão tentando afetar Musk podem enfrentar consequências severas. "Quem está afetando Musk pode pegar até 20 anos de prisão. E eles irão", declarou. "Musk é um grande patriota que está nos ajudando muito com redução de gastos do governo, com o Doge Departamento de Eficiência Governamental."

Além disso, o presidente comparou os ataques a veículos da Tesla com os eventos do dia 6 de janeiro, quando o Capitólio dos EUA foi invadido por manifestantes. Ele minimizou a violência ocorrida naquela data, afirmando: "Não tivemos violência assim nem no 6 de janeiro". A declaração foi feita em referência aos recentes incidentes de vandalismo contra carros, concessionárias e estações de recarga da Tesla, com incêndios e destruição de propriedades.