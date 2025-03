Cinco grupos controlam 80% da produção de cimento no Brasil; confira quais são

A indústria de cimento no Brasil abriga 93 fábricas, espalhadas nas cinco regiões. O marco da produção no País é de 1924 e a atual capacidade de produção atinge 94 milhões de toneladas por ano. A operação é feita por 12 grupos de grande e médio porte (sete nacionais, quatro estrangeiros e um de capital compartilhado), além de 11 pequenas empresas com foco microrregional.

A Votorantim Cimentos é a única com presença nas cinco regiões, com 24 unidades em operação. Três grupos também se destacam: a InterCement (em quatro regiões), seguida por CSN e Mizu, em três. O grupo italiano Buzzi, que assumiu a Brennand Cimentos, também ampliou seu raio de atuação após fazer uma grande aquisição no final de 2020: está no Nordeste e Sudeste. Cinco cimenteiras detêm próximo de 80% das vendas e da capacidade efetiva de produção no País: Votorantim, CSN, InterCement, Mizu e Buzzi.