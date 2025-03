BC sinaliza pouso e mercado vê fim de ciclo de alta dos juros entre maio e junho

Por outro lado, o BC, além de indicar que seu próximo passo será um aumento em menor magnitude da Selic, fez menção a efeitos defasados do aperto monetário. Foi, na interpretação de alguns economistas, uma senha de que as altas dos juros estão chegando ao fim, por sugerir um entendimento de que a política monetária, em território já bastante restritivo, terá efeito sobre a inflação. Após a leitura do comunicado, economistas de bancos como BMG e BNP Paribas projetaram fim de ciclo em maio, com uma elevação final da taxa entre 0,50 e 0,75 ponto porcentual.

Com a experiência de quem já esteve no Copom, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, observou que menções às defasagens da política monetária ocorrem, historicamente, antes do fim do ciclo de ajustes. Ele pondera que isso não sugere que o Copom "necessariamente interrompa o aperto monetário". Em maio de 2022, o Copom fez menção a defasagens na ata de sua reunião e, ainda assim, fez mais dois aumentos de 50 pontos-base.

A previsão do Itaú, assim como a de economistas de bancos como Bank of America, Barclays, Daycoval e BTG Pactual, é de que a Selic vai subir mais duas vezes e chegar a 15,25%.