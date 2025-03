Campos Neto: Não teremos aplicativos de bancos, mas marketplace de finanças no futuro

O ex-presidente do BC usou o Pix como exemplo de sistema de pagamento instantâneo, e o Drex - projeto de moeda digital do BC - como exemplo de dinheiro programável. Campos Neto também explicou que o cross border é uma operação que envolve o transporte de um produto de um país para o outro.

As declarações foram feitas no evento "Brazil in Transition: Macroeconomic Stability, Climate Challenges, and Social Progress", da XP Private Bank com a Miami Herbert Business School.