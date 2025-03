Empréstimo consignado para CLT supera 35 milhões de simulações em 3 dias

A nova modalidade de empréstimo consignado para trabalhadores CLT registrou 35,9 milhões de simulações de empréstimo e cerca 3,13 milhões de solicitações de proposta feitas às instituições até as 11h deste domingo, 23, conforme dados da Dataprev, empresa de tecnologia de informações da Previdência, divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Foram apenas três dias desde o lançamento do empréstimo, na sexta-feira, 21. O Programa Crédito do Trabalhador já firmou nesse período 7.644 contratos por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trabalho Digital (CTPS Digital). Com garantia do FGTS, as instituições financeiras participantes da modalidade têm o prazo de até 24 horas para fornecer opções, que depois serão avaliadas pelos trabalhadores.

As parcelas do empréstimo serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente e não podem ultrapassar os 35% do salário bruto, incluído comissões, abonos e demais benefícios. A partir de 25 de abril, os bancos também poderão operar a linha do consignado privado dentro de suas plataformas digitais.