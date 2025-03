Armínio Fraga: ajuste fiscal vai além do ajuste quantitativo para dívida cair

O ex-presidente do Banco Central e sócio-fundador da Gávea Investimentos, Armínio Fraga, avaliou que existem três grandes áreas que podem ser endereçadas para promover um "enorme ajuste" na política fiscal: Previdência, folha de pagamento e gastos tributários. A observação foi feita durante o evento "Rumos 2025", organizado pelo jornal Valor Econômico.

"O ajuste fiscal que nós precisamos vai além do ajuste quantitativo para fazer a dívida pública cair", disse Fraga. "O gasto público no Brasil nos últimos 30 anos foi de cerca de um quarto para um terço do PIB. O investimento público nesse período foi de cinco pontos para um pouco acima de um. Isso é um sinal muito claro de que as prioridades estão fora do lugar, existem outras", salientou.

Fraga ressaltou que a Previdência, a despeito de boas reformas, tem registrado piora nos números. Ele também mencionou a parte de eficiência e tamanho da área de recursos humanos do Estado. "O Brasil é um ponto fora da curva global e, aqui, essas duas contas somam 80% dos gastos", alertou. "E ainda temos os gastos tributários, que somam e que são em grande parte subsídios."