Bayer é condenada nos EUA a pagar US$ 2,1 bi em caso sobre herbicida Roundup

A Bayer afirmou que foi condenada a pagar US$ 2,1 bilhões em um caso relacionado ao seu herbicida Roundup, após um júri na Geórgia, nos Estados Unidos, ter emitido um veredicto em favor do autor da ação. O grupo agrícola e farmacêutico alemão informou que a decisão do júri, emitida na sexta-feira, 21, durante um julgamento no Tribunal Estadual do Condado de Cobb, na Geórgia, inclui US$ 2 bilhões em danos punitivos e US$ 65 milhões em danos compensatórios.

"Discordamos do veredicto do júri, pois ele entra em conflito com o peso esmagador das evidências científicas e o consenso dos órgãos reguladores e suas avaliações científicas em todo o mundo", afirmou a Bayer. "Acreditamos que temos argumentos fortes em apelação para reverter esta decisão e eliminar ou reduzir as indenizações excessivas e inconstitucionais."

Segundo a companhia, os danos em casos que chegaram a julgamentos finais foram reduzidos em 90% no total, em comparação com as sentenças originais do júri.