Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com apetite por risco limitado por tarifas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/03/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, à medida que o apetite por risco segue limitado pela perspectiva de mais tarifas dos EUA.

Segundo matéria do The Wall Street Journal, o presidente dos EUA, Donald Trump, poderá estreitar o amplo escopo de suas tarifas e focar países que registram superávits comerciais significativos com os americanos, que é o caso de muitas economias da Ásia. No dia 2 de abril, entram em vigor as chamadas "tarifas recíprocas" da Casa Branca.