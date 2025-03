Bolsas da Europa operam majoritariamente em alta, mas perdem fôlego após PMIs da região

Investidores também aguardam detalhes dos planos do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas recíprocas a partir de 2 de abril. Segundo matéria do The Wall Street Journal, Trump poderá estreitar o escopo de suas tarifas e focar países que registram superávits comerciais significativos com os EUA. Na sexta-feira, o republicano já havia dito que haveria "flexibilidade" nas tarifas.

Às 7h15 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,04%, enquanto a de Paris caía 0,10% e a de Frankfurt avançava 0,24%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,16%, 0,46% e 0,13%, respectivamente.

Entre ações individuais, a do International Airlines Group (IAG), controlador da British Airways, subia 0,50%, depois de cair 2,3% no último pregão em meio ao fechamento temporário do Aeroporto de Heathrow, em Londres.

