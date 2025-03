Bolsas da Europa recuam com PMIs fracos e incertezas sobre tarifas dos EUA

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em queda na sessão desta segunda-feira, 24, pressionadas por dados dos índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) na zona do euro e no Reino Unido. Apesar iniciarem o pregão no positivo, os mercados perderam força após a divulgação dos números.

Na zona do euro e na Alemanha, os PMIs de manufatura superaram as expectativas, mas os de serviços registraram quedas inesperadas. Já no Reino Unido, o setor industrial decepcionou, ofuscando o desempenho positivo dos serviços.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,10%, fechando em 8.638,01 pontos. O DAX, de Frankfurt, recuou 0,16%, para 22.856,01 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, perdeu 0,26%, encerrando a sessão em 8.022,33 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,12%, para 13.334,10 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, caiu 0,35%, a 6.773,88 pontos. O FTSE MIB, de Milão, teve queda de 0,16%, fechando em 38.972,81 pontos. Os dados ainda são preliminares.