Bostic, do Fed, diz que antes projetava dois cortes de taxas dos juros em 2025, agora só um

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, disse que antes projetava dois cortes nos juros pelo BC americano em 2025, porém, diante das incertezas, calcula apenas um, em entrevista para a Bloomberg TV, nesta segunda-feira, 24. Segundo o dirigente, é difícil dizer para onde a economia do país irá, mas acredita que a trajetória da inflação será "muito irregular".

"Não voltaremos para a meta de inflação a 2% até o início de 2027", afirmou ao ressaltar que as empresas esperam repassar os custos das tarifas, mas que não está claro se a sobretaxação será "um golpe único nos preços". "Historicamente, as tarifas significaram um aumento único nos preços, o que pode ser questionável desta vez", enfatizou.

Para Bostic, o caminho apropriado para a política monetária tem de ser adiado e é melhor ser "mais paciente" nas próximas decisões de juros, apesar da atual taxa estar "bem calibrada", na avaliação dele. "Minha preferência é de deixar as taxas de juros no nível que estão agora. As ações do Fed podem ter que ser maiores quando a direção estiver clara", acrescentou.