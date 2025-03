Cielo terá 3 mil maquininhas 'inteligentes' no festival Lollapalooza Brasil

A Cielo, credenciadora que pertence ao Bradesco e ao Banco do Brasil, terá 3 mil maquininhas inteligentes no festival Lollapalooza Brasil, que acontece em São Paulo a partir da sexta-feira, 28. No ano passado, foram mais de 170 mil transações no evento, com volume financeiro não informado pela companhia.

As maquininhas serão do tipo Lio On e processarão todas as transações de consumo realizadas no evento.

Os clientes poderão pagar com cartões de crédito e débito, e nos casos em que o pagamento for em dinheiro vivo, o cliente terá de carregar os créditos em um cartão recarregável, que também será "aceito" pelos terminais da Cielo.