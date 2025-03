Dólar cai no exterior e ante o real com alta de commodities e de olho em Trump e China

No boletim Focus, a mediana do relatório para a inflação suavizada nos próximos 12 meses caiu pela sexta semana consecutiva, de 5,23% para 5,19%.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajará a Paris de 30 de março a 2 de abril para participar de eventos sobre transformação ecológica e cooperação econômica Brasil-França. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, estará no Chile de 27 a 29 de março para reuniões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Na Europa, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Piero Cipollone disse que a recente valorização do euro e quedas nos preços de energia fortaleceram o argumento a favor de mais cortes de juros na zona do euro. A divulgação do índice de gerentes de compras (PMI) da zona do euro sugere que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da região crescerá apenas 0,1% no primeiro trimestre deste ano, segundo a Capital Economics.