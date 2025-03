Dólar fecha em alta de 0,61% a R$ 5,75 em dia de ajustes de olho em quadro fiscal

O dólar emendou o terceiro pregão seguido de valorização nesta segunda-feira, 24, e voltou a fechar acima da linha de R$ 5,75 pela primeira vez em cerca de dez dias. Segundo operadores, após o rali recente do real, investidores promoveram ajustes de posições e realizaram lucros no mercado doméstico, apesar do avanço de commodities e de divisas emergentes pares do real, como os pesos mexicano e chileno.

Além do aumento da volatilidade em razão do vaivém das expectativas em torno do anúncio das tarifas recíprocas pela administração Donald Trump em 2 de abril, analistas afirmam que o comportamento do real reflete a volta dos ruídos políticos e fiscais internos, sobretudo após as dúvidas em torno dos números do Orçamento de 2025.

Para a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, o real sofreu nesta segunda-feira com ajustes e movimentos especulativos provocados por questões internas, como certo desconforto com declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela manhã.