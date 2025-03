Em ata, dirigentes do BoJ abordaram mercados estáveis após posse de Trump na reunião de janeiro

Os dirigentes do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) afirmaram que, embora a atenção tenha sido voltada para várias incertezas, os mercados financeiros e de capitais globais permaneceram estáveis de modo geral após a posse da nova administração dos EUA, uma vez que as economias internacionais seguiram um caminho de crescimento moderado, segundo ata da reunião de política monetária do BoJ realizada em 23 e 24 de janeiro.

Divulgada nesta terça-feira (horário local), a ata também mostrou o reconhecimento dos dirigentes de que a economia do Japão provavelmente continuaria crescendo em um ritmo acima de sua taxa de crescimento potencial. A maioria dos membros expressou a opinião de que a atividade econômica do país estava se desenvolvendo, em geral, de acordo com as perspectivas do BoJ apresentadas no Relatório de Perspectivas anterior.

Para alguns dirigentes, as taxas de juros reais devem permanecer significativamente negativas mesmo após o aumento de juros. Na reunião de janeiro, o BoJ cortou sua principal taxa de juros em 25 pontos-base, a 0,50%.