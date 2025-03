Haddad diz acreditar que País poderá surpreender positivamente com inflação este ano

Além de ter transmitido uma mensagem de otimismo em relação às contas públicas para esse ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse durante evento do jornal Valor Econômico na manhã desta segunda-feira, 24, em São Paulo, acreditar que o País poderá se surpreender positivamente com a inflação este ano.

"Acredito que podemos nos surpreender positivamente com a inflação este ano", afirmou o ministro.

Para ele, há espaço para surpresas positivas no front inflacionário porque, na visão dele, a taxa de câmbio, a taxa de juro e geopolítica poderão de comportar de forma que venham a melhorar da inflação. Ou seja, a reduzir os impulsos inflacionários. No ano passado, além dos impactos decorrentes do clima sobre as safras agrícolas no Brasil e no mundo, houve também a comunicação errática do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) que acabou contribuindo para a desorganização das economias pelo mundo e, também, do Brasil.