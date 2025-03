Haddad: 'Vamos continuar perseguindo a meta fiscal porque entendemos que este é o caminho'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta segunda-feira, 24, uma defesa do arcabouço fiscal e uma renovação do compromisso de perseguir as metas de resultado primário, para o qual disse ter o aval do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro fez uma apanhado das medidas adotadas pelo atual governo no campo econômico e do que espera a partir deste ano para a economia brasileira durante participação de evento realizado na capital paulista pelo jornal Valor Econômico.

"O arcabouço fiscal, se reforçar os fundamentos, não terá problema de crescimento, de déficit, de inflação. Confio no desenho que foi feito em 2023", disse Haddad, acrescentando que "o arcabouço corrige a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) sem a fantasia do teto de gastos".

E afirmou: "Poderia ter sido convencido pela realidade de que alguma coisa poderia ser mudada. Não ia ser vergonha nenhuma mudar um parâmetro ou outro do arcabouço. Eu não mudaria. Estou convencido de que ele funciona, e se ele for reforçado com medidas suplementares, trazendo para a regra do arcabouço o que está fora, vamos sair dessa situação."