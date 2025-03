Ibovespa cai 0,12% de olho em quadro fiscal e antes de agenda ganhar força

Nesta manhã os índices das bolsas em Nova York têm elevações firmes, com o Nasdaq subindo quase 2,00%, por esperanças de que a plano de tarifas recíprocas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja menos agressivo do que o temido. O governo brasileiro disse que vai esperar o próximo dia 2 para ver como agir, afirmou hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Antes disso, a semana reserva uma série de indicadores econômicos no exterior e no Brasil. Lá fora, destaque à leitura final do Produto Interno Bruto (PIB) americano do quarto trimestre e o índice de inflação PCE do país relativo a fevereiro.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgará a ata sobre a decisão de juros da semana passada na terça-feira. Ainda serão informados o IPCA-15 de março e o novo Relatório de Política Monetária (RPM), substitui o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Nesta segunda-feira, o boletim Focus mostrou que a estimativa intermediária para o IPCA de 2025 arrefeceu pela segunda semana seguida, de 5,66% para 5,65%. Ainda assim está 1,15 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. "A mediana das expectativas para o IPCA de 2025 teve mais uma ligeira baixa, mas a mediana para 2026 voltou a subir, para 4,5%, reforçando o cenário de distanciamento das expectativas em relação à meta de 3%", alerta Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, em relatório.

Na sexta-feira, o Ibovespa subiu 0,30% e terminou aos 132.344,88 pontos. "Investidores voltaram a comprar pechinchas, notadamente os estrangeiros e as commodities também retomaram o processo de alta apesar das incerteza reinantes no mundo", diz Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, em nota.

Às 11h24, o Ibovespa caía 0,12%, aos 132.183,85 pontos ante mínima aos 131.610,18 pontos (-0,56%), depois de subir 0,06%, na máxima aos 132.424,43 pontos.