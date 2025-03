Lula pousa no Japão com agenda para expandir mercado e buscar acordo com Mercosul

Lula chega em Tóquio e se dirige ao local de hospedagem às 23h (11h no Japão). Nesta segunda, 24, o presidente vai às 21h20 (9h20 de terça-feira no Japão) para uma cerimônia de boas-vindas no Palácio Imperial. Às 21h35 (9h35 no Japão) terá um encontro com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako. Mais tarde, terá uma jantar no Palácio Imperial.

O presidente deve discursar em um fórum empresarial com executivos brasileiros e japoneses em 26 de março. Em 27 de março, a comitiva se dirige para o Vietnã.