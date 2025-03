Ouro fecha em queda sem se distanciar de máximas históricas

Os contratos futuros de ouro inverteram a alta observada mais cedo e passaram a cair, mas se mantiveram próximos aos níveis recordes. A despeito da queda nesta segunda-feira, 24, o metal segue se beneficiando de um dólar mais fraco, da crescente demanda dos bancos centrais e do temor de uma tarifa universal nos EUA, segundo analistas do Deutsche Bank.

O contrato de ouro para abril encerrou a sessão com queda de 0,2%, a US$ 3.015,6 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na máxima intraday, o metal atingiu US$ 3.038,4 a onça-troy.

Para o Deutsche Bank, o Banco Central da China está impulsionando a maior parte da demanda do metal dourado com 48% do total. Analistas do Morgan Stanley destacam que a incerteza tarifária está favorecendo a busca por refúgios seguros, como o ouro, com um aumento nos esforços para importar o metal dourado antes de uma possível tarifa de Donald Trump.