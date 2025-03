Pauta da sessão da quarta-feira do TCU tem fiscalização de obras e empresas estatais

O Tribunal de Contas da União (TCU) avalia na quarta-feira, 26, uma série de processos no setor de transporte, incluindo fiscalização sobre as obras de ampliação do sistema de esgotamento da Zona Sul de Natal (RN), lastreadas com recursos federais provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Também está na pauta uma auditoria nas obras da extensão da Ferrovia Norte-Sul.

Outro destaque é uma representação para verificar possíveis irregularidades no repasse de depósitos judiciais ao Tesouro Nacional. O processo não foi detalhado.

Ainda na pauta está um processo de acompanhamento sobre as adequações das empresas estatais federais ao novo estatuto jurídico definido pela Lei 13.303/2016, a Lei de Responsabilidade das Estatais.