Petróleo fecha em alta com ameaça de tarifa dos EUA a países que negociarem com Venezuela

"Não acho que esses barris venezuelanos desaparecerão do fornecimento global, mas eles definitivamente vão custar mais do que no passado e provavelmente forçarão um redirecionamento do petróleo global", diz Robert Yawger, do Mizuho. Embora muitos compradores tenham se afastado do petróleo iraniano, "não tenho certeza se eles querem fazer o mesmo com os fluxos venezuelanos", acrescenta.

A decisão também pode afetar as refinarias dos EUA, que já enfrentam tarifas sobre importações de petróleo bruto do Canadá e do México, observa Yawger.

Os EUA importaram cerca de 228.000 barris por dia de petróleo venezuelano em 2024, segundo a Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês), uma agência do Departamento de Energia dos Estados Unidos. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) estimou a produção da Venezuela em 918 mil barris diários em fevereiro, com base em fontes secundárias.

No início deste mês, o governo americano deu até 3 de abril para a Chevron encerrar suas operações na Venezuela, embora tenha sido mencionado, na semana passada, que a administração estava considerando estender a licença da petroleira enquanto avaliava a possibilidade de impor tarifas sobre os compradores de petróleo venezuelano.

Em conversa por telefone nesta segunda-feira, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, concordaram em manter, em particular, a coordenação na esfera da Opep+.

Segundo informações da Reuters, a Opep+ deve continuar aumentando a produção de petróleo pelo segundo mês consecutivo em maio.