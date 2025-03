PMI composto dos EUA sobe a 53,5 em março, com alta inesperada de serviços

As leituras acima de 50 nos índices composto e de serviços demonstram expansão da atividade, enquanto o índice industrial aponta contração do setor no período.

Em nota, a S&P Global observa que as expectativas das empresas americanas para o ano caíram ao seu segundo menor nível desde outubro de 2022, refletindo preocupações crescentes sobre o cenário econômico e demanda dos consumidores.