Presidente do BoJ descarta superaquecimento do setor imobiliário e reforça compromisso com meta

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta segunda-feira, 24, que não acredita que há um superaquecimento no mercado imobiliário do país, mas que irá prestar atenção na questão. Na avaliação de Ueda, os preços imobiliários estão subindo devido aos custos de construção mais altos e à recuperação da economia japonesa.

Ele reforçou ainda o compromisso de conduzir a política monetária para que a inflação fique dentro da meta, de 2%.

Ueda também afirmou que não descarta a possibilidade de vender participações do BoJ nos títulos da dívida japonesa (conhecidos como JGBs).