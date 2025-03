Trump Media assina acordo de parceria com a Crypto.com para lançamento de ETF

A Trump Media and Technology, operadora da plataforma de mídia Truth Social, assinou um acordo não vinculativo de parceria com a Crypto.com, a principal plataforma de negociação de criptomoedas dos Estados Unidos, para lançar uma série de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) e produtos negociados em bolsa por meio da marca Truth.Fi.

Os ETFs serão comercializados pela corretora Foris Capital US, da Crypto.com, e devem compreender ativos digitais, bem como títulos com foco no slogan "Made in America", abrangendo diversos setores, como energia. A Crypto.com dará suporte à tecnologia de backend, fornecerá custódia e as criptomoedas para os ETFs, que devem incluir uma cesta exclusiva de ETFs de criptomoedas incorporando Bitcoin, Cronos e outros criptoativos.

Com lançamento previsto para o final deste ano, sujeito a acordo definitivo e aprovação regulatória, espera-se que os fundos estejam amplamente disponíveis internacionalmente, incluindo Estados Unidos, Europa e Ásia, em plataformas e corretoras existentes.