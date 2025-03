Aneel homologa tarifa de repasse de Itaipu em US$ 17,66/kW, por mês

O tema foi alvo de negociações entre Aneel e Ministério de Minas e Energia (MME) no início do ano. Isso porque tendo em vista as parcelas do custo de cessão de energia e da cobertura do saldo negativo da conta de Itaipu ao final do exercício de 2024, a tarifa de repasse foi projetada para 2025 em US$ 18,72/kW. Ou seja, haveria um aumento tarifário de 5,99% em dólar.

O governo editou um decreto alterando a destinação de parte dos recursos do chamado "bônus de Itaipu" para cobrir o déficit de R$ 333 milhões na conta de comercialização da usina. Na prática, evitando que tarifa de repasse fosse elevada em 5,99%.